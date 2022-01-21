Петрозаводчанка спустила на экстрасенса круглую сумму

В полицию Петрозаводска обратилась 59-летняя горожанка. За месяц она перевела мошенникам более 265 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По словам женщины, еще в декабре она решила обратиться к экстрасенсу, чтобы улучшить свою жизнь. Горожанка оставила заявку на сайте, похожем на сайт популярной телепередачи. Спустя время с ней связалась экстрасенс.

Целительница в течение месяца общалась с петрозаводчанкой, выслушивая информацию о ее проблемах, и проводила некие ритуалы. Оплата за сеанс раз за разом повышалась. В итоге наша землячка, лишившись крупной суммы и не заметив позитивных изменений в жизни, обратилась в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Фото pixabay.com/MiraCosic