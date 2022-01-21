Жительницу Ленобласти осудили за попытку продать гашиш в Карелии

Жительницу Ленобласти задержали на посту при въезде в Карелию. У нее нашли гашиш в крупном размере.

По сообщению УФСБ, женщина намеревалась сбыть наркотик в республике. В сентябре в отношении задержанной возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков.

11 января Лахденпохский районный суд признал ее виновной и приговорил к 6 годам лишения свободы условно и штрафу в размере 30 тысяч рублей. (фото пресс-служба УФСБ по РК)