Петрозаводчанка продавала товар в интернете и потеряла деньги

В полицию Петрозаводска обратилась 66-летняя жительница города. Она рассказала о том, что мошенники украли деньги с ее счета, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснила потерпевшая, она расместила в интернете объявление о продаже инвалидной коляски. С ней связался потенциальный покупатель. Он выразил желание купить товар и попросил петрозаводчанку раскрыть данные своей банковской карты для осуществления перевода. Как только сведения были получены, мошенник списал со счета женщины почти 17 тысяч рублей.

По заялению горожанки проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. // Фото «Петрозаводск говорит»