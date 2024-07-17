Подозрительного мужчину заковали в наручники ночью в Петрозаводске

Сегодня ночью в Петрозаводске пожарные провели не совсем обычную спасательную операцию. Об этом сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

В 1 час 45 минут на пульт пожарно-спасательной службы карельской столицы поступил звонок с просьбой о помощи от сотрудников ЧОП. На улице Чапаева был задержан подозрительный мужчина, на которого надели наручники. Когда пришло время его освобождать, наручники не смогли снять с задержанного, так как в них сломался ключ.

Прибывшие к месту вызова пожарные, используя болторез, вскрыли наручники.

С чем было связано само задержание мужчины, в настоящее время пока не известно. // Фото: unsplash.com / Michael Fortsch