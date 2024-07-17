Труп мужчины найден в Петрозаводске

Во вторник в 19 часов 48 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступил звонок с просьбой о помощи от сотрудников полиции.

Необходимо было попасть в квартиру на улице Попова, в которой мужчина не открывал дверь и не отвечал на телефонные звонки, сообщает источник, близкий к МЧС по РК. Прибывшие к месту вызова пожарные, используя шанцевый инструмент, вскрыли дверь помещения.

Худшие опасения подтвердились. Хозяин квартиры был мертв. Сейчас по данному случаю проверку проводят сотрудники правоохранительных органов. // Фото «Петрозаводск говорит»