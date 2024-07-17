Два автомобиля столкнулись на опасном перекрестке в Петрозаводске

Днем 16 июля в Петрозаводске на пересечении улиц Репникова и Ключевой произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как автомобиль, выполнявший левый поворот, не пропустил машину, ехавшую по главной дороге. Произошло столкновение.

В результате аварии движение по этому участку дороги в час пик оказалось затруднено. Транспортные средства получили механические повреждения. // Фото: скриншот видео CityLink