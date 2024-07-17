Двое мужчин пропали на рыбалке в Карелии

В Кондопожском районе пропали двое рыбаков. Об этом сообщает паблик поискового отряда «ЛизаАлерт».

По данным источника, 13 июля из деревни Горки на рыбалку отправились 40-летний Евгений Скоробогатов и 47-летний Евгений Юстус. С этого дня связь с мужчинами потеряна.

Всех, кто что-либо знает о судьбе этих людей, просят звонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112. // Фото «Петрозаводск говорит», «ЛизаАлерт»