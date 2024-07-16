Тренер сборной России по гребле на байдарках и каноэ погиб в ДТП

Тренер российской сборной по гребле на байдарках и каноэ Дмитрий Адаев трагически погиб в возрасте 40 лет, сообщает Министерство спорта Саратовской области.

ОН стал жертвой ДТП в Воронежской области. Авария случилась в 07:25 на 334-м километре трассы Курск-Саратов, когда Volkswagen Touareg, за рулем которого находился Адаев, столкнулся с грузовиком Shacman.

- Volkswagen выехал на встречную полосу,

- сообщили в управлении ГИБДД Воронежской области.

Водитель внедорожника погиб на месте, а водитель грузовика был госпитализирован. Полиция начала расследование обстоятельств аварии.

Минспорта Саратовской области выразило искренние соболезнования семье, родным и близким, а также воспитанникам Дмитрия Адаева.

Он 2005 году стал чемпионом Европы среди молодежи до 23 лет. Завершив спортивную карьеру, посвятил себя тренерской деятельности и был удостоен звания заслуженного тренера России. // фото: unsplash.com