Мужчина ушел из дома в Кеми с собакой и пропал на полгода

Жителя Кеми, который исчез в январе, до сих пор не удалось найти. Карельский отряд «ЛизаАлерт» сообщает, что 58-летний Олег Павлович Мустонен пропал 20 января, уйдя из дома вместе с бело-рыжей собакой.

В последний раз его видели одетым в темную куртку, брюки и шапку. Рост Олега Мустонена составляет 170 сантиметров, у него нормальное телосложение.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении мужчины после 20 января, просят связаться по телефонам 112 или 8-800-700-54-52. // фото: «ЛизаАлерт»