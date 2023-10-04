Петрозаводчанка потеряла миллион рублей после общения по телефону

В полицию Петрозаводска обратилась 79-летняя женщина. Горожанка рассказала, что мошенники похитили у нее один миллион рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснила потерпевшая, в понедельник ей стали поступать звонки с незнакомых номеров. Собеседники, представившиеся работниками банка и полиции, напугали пенсионерку тем, что ее деньги в опасности. Женщине предложили снять все накопления и перевести их на некий безопасный счет. Горожанка выполнила все указания и только затем рассказала о случившемся мужу. После этого петрозаводчанка осознала, что произошло.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. // Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson