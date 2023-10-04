04 октября 2023, 10:03
Два пешехода попали под машину утром в Петрозаводске
Городская камера наблюдения сняла дорожный инцидент на проспекте Александра Невского
Сегодня в 9:20 в Петрозаводске на проспекте Александра Невского автомобиль сбил двух пешеходов. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
На кадрах видно, как на пешеходном переходе в правом ряду автомобили остановились, чтобы пропустить переходивших дорогу людей, а ехавшая в левом ряду машина их сбила.
После ДТП пешеходы смогли подняться на ноги и покинуть проезжую часть. Через пару минут сбивший их автомобиль уехал с места аварии. // Фото: скриншот видео CityLink, ролик опубликован в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии»