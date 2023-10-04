Петрозаводчанин устроил дебош в магазине разливных напитков

Администраторам торгующего спиртным в розлив магазина на днях пришлось около пяти утра вызывать силовиков. Персонал не мог самостоятельно усмирить дебошира, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Пьяный мужчина агрессивно себя вел, мешал работать, оскорблял сотрудников и не реагировал на их замечания.

Росгвардейцы задержали 29-летнего петрозаводчанина и доставили в отдел полиции. // фото: Росгвардия