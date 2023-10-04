Один мужчина погиб, еще один пропал на Онежском озере

В Карелии двое мужчин попали в беду на Онежском озере. Один из них погиб, другой пропал, сообщает портал «Карелия.Ньюс».

По данным источника, трагедия произошла 2 октября в Медвежьегорском районе. Двое мужчин отправились на рыбалку из садового товарищества в Повенце. Домой они не вернулись. Один из рыбаков утонул примерно в трех километрах от берега. Второго пока не нашли.

На месте трагедии продолжается поисково-спасательная операция. // Фото «Петрозаводск говорит»