Жилой дом едва не сгорел в Петрозаводске из-за курения

Во вторник в 15 часов 16 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в двухэтажном 12-квартирном деревянном жилом доме. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.

Когда пожарные прибыли к месту вызова, было установлено, что пожар произошел в квартире на втором этаже. Но помощь специалистов уже не требовалась, с огнем до прибытия профессионалов подручными средствами справился хозяин квартиры.

По предварительным данным, из-за неосторожного обращения с огнем при курении в квартире загорелся матрас. Сейчас по данному ЧП проводится проверка. Материальный ущерб устанавливается. // Фото: freepik.com / Rochak Shukla