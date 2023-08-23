Петрозаводчанка потеряла два миллиона рублей после общения в интернете

В полицию Петрозаводска обратилась 37-летняя женщина. Она рассказала, что стала жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Потерпевшая пояснила, что в соцсети ей написала незнакомка, которая предложила делать ставки на футбольные матчи. Она заверила, что проиграть невозможно, поскольку игры договорные - их результат известен заранее. Сначала горожанка не заинтересовалась предложением. Но собеседница не отступала - она продолжала писать, высылать скриншоты с результатами матчей и своих выигрышей.

Тогда женщина решилась и поставила 25 тысяч рублей. Ей сообщили о выигрыше, но вывести деньги просто не получилось. Необходимо было оплатить налоги, страховку, доставку и другие услуги. Когда сумма переводов превысила 2 миллиона 111 тысяч рублей, а вывести выигрыш так и не получилось, женщина поняла, что ее обманывают.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. // Фото: unsplash.com / Mehrpouya H