Автомобили утром столкнулись под Петрозаводском

Утром 23 августа два автомобиля столкнулись на подъезде к Петрозаводску. Кадры с места аварии опубликовали в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии» ВКонтакте.

Очевидец уточнил, что ДТП произошло на Пряжинском шоссе.

- Так у кого-то начинается утро,

- констатировал он.

Врезались друг в друга Lada Vesta и KIA Sportage. Обе машины довольно сильно помяты. Есть ли пострадавшие, не сообщается.

Напомним, ранее мы сообщали, что травмы в аварии получил трехлетний малыш. // фото, видео: «Подслушано у водителей Птз и Карелии»/ВКонтакте