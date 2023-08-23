23 августа 2023, 10:43
Автомобили утром столкнулись под Петрозаводском
Очевидец снял последствия ДТП на Пряжинском шоссе
Утром 23 августа два автомобиля столкнулись на подъезде к Петрозаводску. Кадры с места аварии опубликовали в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии» ВКонтакте.
Очевидец уточнил, что ДТП произошло на Пряжинском шоссе.
- Так у кого-то начинается утро,
- констатировал он.
Врезались друг в друга Lada Vesta и KIA Sportage. Обе машины довольно сильно помяты. Есть ли пострадавшие, не сообщается.
Напомним, ранее мы сообщали, что травмы в аварии получил трехлетний малыш. // фото, видео: «Подслушано у водителей Птз и Карелии»/ВКонтакте