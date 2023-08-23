Убийство жителя Карелии раскрыто спустя 30 лет

В Карелии вынесен приговор двум мужчинам, которых обвиняли в убийстве и краже, совершенных в 1993 году. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, в мае 1993 года в поселке Эссойла Пряжинского района трое мужчин украли автомобиль ВАЗ-2103, чтобы разобрать его на запчасти. Опасаясь, что один из участников преступления пойдет в милицию, двое других решили его убить. Мужчину заманили в лес и застрелили, а тело спрятали. Уголовное дело по факту исчезновения человека было возбуждено только в 1997 году, однако, тогда найти виновных не удалось.

В 2022 году работа по делу возобновилась. На этот раз следователям удалось собрать достаточно доказательств вины подозреваемых.

Присяжные признали обоих мужчин виновными. На основании этого решения суд назначил организатору убийства наказание в виде 13 лет лишения свободы, исполнителю - в виде 7 лет 3 месяцев лишения свободы. // Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson