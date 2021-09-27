Петрозаводчанка покинула чат и лишилась 32 тысяч рублей

Жительница Петрозаводска хотела дешевле добраться до Санкт-Петербурга и потеряла значительную сумму. В МВД Карелии рассказали, какую ошибку совершила 37-летняя женщина.

Она оставила заявку на сайте популярного сервиса по поиску попутчиков. Подходящий вариант скоро появился, но водитель настаивал на дальнейшем общении через популярный мессенджер.

Именно там, а не в официальном приложении, он отправил петрозаводчанке ссылку для оплаты поездки. Как только она ввела реквизиты банковской карты, со счета дважды списали по 16 тысяч рублей вместо оговоренных 720. Женщина поняла, что ее обманули.

Сейчас полицейские проводят проверку по заявлению горожанки, после чег примут процессуальное решение. // Фото: kaboompics/Pixabay