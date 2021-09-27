Финансировавшего террористов выходца Средней Азии осудили в Карелии

Сотрудники УФСБ России по республике в конце прошлого года задержали в Карелии выходца из Средней Азии, который финансировал террористов. Недавно ему вынесли приговор, сообщили в ведомстве.

Мужчина переводил личные деньги на счет запрещенной в РФ террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад». Он делал это, чтобы вовлекать в ее деятельность других лиц.

Также фигурант уголовного дела публично оправдывал терроризм и призывал к осуществлению экстремистской деятельности в интернете.

22 сентября 2-й Западный окружной военный суд признал его виновным и приговорил к девяти годам лишения свободы.

Два года он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока, то есть семь лет – в исправительной колонии строгого режима. // Фото: источник