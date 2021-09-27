27 сентября 2021, 10:01
Пьяный на «Сортавале» проигнорировал регулировщика и въехал в грузовик
На реконструируемом участке карельской трассы произошла авария с пострадавшим
Вечером 26 сентября нетрезвый водитель за рулем «Шевроле» мчался по встречной полосе и врезался в грузовик. В Госавтоинспекции Карелии рассказали, что авария произошла на участке трассы, где делают ремонт.
ДТП случилось на 253-м километре федеральной дороги «Сортавала» в 19:05. На участке проводят дорожные работы. Но 36-летний мужчина на легковом автомобиле не принял во внимание запрещающий жест регулировщика.
Водитель был пьян, выехал на полосу встречного движения, а при возвращении на свою полосу наехал на стоящий грузовик «Вольво». В результате водитель-нарушитель получил травмы. По факту аварии проводится проверка. // Фото: источник