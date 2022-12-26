Петрозаводчанка перевела мошенникам больше двух миллионов рублей

В полицию Петрозаводска обратилась 57-летняя женщина. Она рассказала, что лишилась крупной суммы после общения с мошенниками, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Горожанку обманули по классической схеме. Ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Он рассказал, что на имя женщины пытаются оформить кредит. Для того, чтобы помешать этому, требовалось перевести деньги на некий безопасный счет. В итоге горожанка отправила злоумышленникам свои 1,3 миллиона рублей, а также взяла кредит на 1 миллион рублей и отдала и эти деньги тоже.

Лишь после совершения всех операций петрозаводчанка поговорила с родственниками, которые и посоветовали ей обратиться в полицию. // Фото: unsplash.com