Часть Петрозаводска осталась без электроэнергии

Сегодня в 9:20 в Петрозаводске электричество пропало на некоторых улицах. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По информации ЕДДС, света нет в домах на улицах Восьмого марта, Луговая, Макарова, Мира, Пугачева, Репина, Спортивная, Сулажгорская. Причиной отключения стало повреждение на сетях.

Электричество обещают вернуть в дома горожан до 17 часов. // Фото «Петрозаводск говорит»