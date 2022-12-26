Водитель «Лады» пострадал в ДТП с двумя грузовиками в Карелии

Вечером 25 декабря в Медвежьегорском районе произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

Инцидент случился в 22:10 на 617-м километре трассы «Кола». По данным ведомства, 43-летний водитель грузового автомобиля «Вольво» допустил занос и выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилями «Вольво» (грузовик) и «Лада».

В результате происшествия пострадал 57-летний водитель отечественного автомобиля. Обстоятельства ДТП выясняются. // Фото ГИБДД Карелии