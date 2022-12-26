Спасатели пришли на помощь мужчинам на Онежском озере

В воскресенье днем сотрудники КРПСС спасли на Онежском озере двоих мужчин. Об этом сообщает паблик госкомитета РК по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Сигнал о происшествии в Петрозаводской губе поступил в 12:40. 36-летний и 28-летний мужчины звонили с катера на воздушной подушке - он сломался на озере. Вышел из строя генератор, что привело к неисправности двигателя.

Через десять минут спасатели из Петрозаводска уже ехали на место происшествия. Попавших в передрягу людей доставили вместе с катером на берег. Никто не пострадал. // Фото госкомитета РК по ОЖ и БН