Петрозаводчанка отдала больше 200 тысяч рублей за несуществующий товар

В полицию Петрозаводска обратилась 37-летняя местная жительница. Она рассказала, что столкнулась с мошенником, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснила женщина, она решила купить себе на дачу бытовку. Найдя в интернете хороший вариант, горожанка списалась с продавцом. Тот прислал реквизиты для перевода, и женщина перевела более 208 тысяч рублей в счет оплаты. Однако в назначенное время товар не пришел. В дальнейшем выяснилось, что такой компании не существует, а сайт был поддельным.

Стражи порядка выясняют обстоятельства случившегося. Злоумышленников ищут. // Фото: unsplash.com / Mehrpouya H