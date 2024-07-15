Два петрозаводчанина на днях жестоко убили незнакомца в парке

Суд в Петрозаводске заключил под стражу двух местных жителей, от рук которых в начале июля погиб незнакомец. Мужчинам предъявили обвинение в убийстве по предварительному сговору, сообщили в СУ СКР по региону.

Следователи считают, что они договорились убить незнакомого им человека, встретили его в парке «Савин Наволок» и стали жестоко избивать. Били ногами и руками по жизненно важным органам, а потом скрылись.

Потерпевший смог позвонить в службу спасения, его госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи, но там он скончался от травматического шока.

Личности и местонахождение убийц установили в ходе оперативно-розыскных мероприятий, которые провели совместно с сотрудниками УФСБ Карелии. Обвиняемых задержали, они полностью признали вину. // фото: СУ СКР по региону