Юный петрозаводчанин бесследно пропал 5 дней назад

Сотрудники угрозыска в Петрозаводске разыскивают пропавшего без вести жителя Петрозаводска. Это Евгений Александрович Тарконен, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

Местонахождение 23-летнего горожанина неизвестно с 11 июля. Молодой человек 2000 года рождения, худощавый, ростом 183 сантиметра, с серо-голубыми глазами и светло-русыми волосами.

В чем он был одет в момент исчезновения, неизвестно. Однако с собой у него был рюкзак черного цвета с изображением лисы, сообщили в отряде «ЛизаАлерт».

Всех, кому что-то известно о местонахождении Евгения, просят сообщать по телефонам полиции: 8911 661 46 77, 8930 851 30 15, 8953 525 73 03. // фото: МВД Карелии