Петрозаводчанка одержала победу в соревнованиях по биатлону

Жительница столицы Карелии Ульяна Черепанова приняла участие в отборочных соревнованиях на Первенство мира по биатлону. Петрозаводчанка одержала уверенную победу, выступив в составе сборной команды Санкт-Петербурга.

«Команда в составе Ульяны Черепановой (на фото - справа), Виктории Петровой, Евгения Смирнова и Александра Зайцева победила в эстафете. На восьми огневых рубежах команда использовала в совокупности 6 дополнительных патронов. Из всех сборных, вышедших на старт, меньше было только у Тюменской области, которая, тем не менее, уступила Санкт-Петербургу 38 секунд. Все остальные сборные не обошлись без штрафных кругов»,