Карельская скалолазка в 13 лет заработала первый взрослый разряд

Скалолазы Детско-юношеского центра Петрозаводска успешно дебютировали на Всероссийских соревнованиях «Невские вертикали», которые прошли в Санкт-Петербурге в начале нового года, сообщает «Петрозаводск спортивный».

В соревнованиях участвовали 550 спортсменов со всей России, в том числе трое - из Карелии, выступавшие в дисциплинах: "трудность" и "скорость".

Иван Мацола стал 62-м из 88 участников. Настя Каляшова (22-я из 84 участников) обошла почти всех спортсменов Северо-запада и в 13 лет заработала 1-й взрослый разряд по скалолазанию.