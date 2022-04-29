Петрозаводчанка нашла телефон в автобусе и стала преступницей

В Петрозаводске перед судом предстанет 57-летняя местная жительница. Женщину обвиняют в краже мобильного телефона, сообщает пресс-служба транспортной полиции.

По данным ведомства, на железнодорожном вокзале к сотрудникам полиции обратился 26-летний петрозаводчанин, вернувшийся на автобусе из Санкт-Петербурга. Он рассказал, что у него пропал гаджет, который он купил днем ранее.

Оказалось, что молодой человек обронил новый телефон в автобусе. Ехавшая вместе с ним женщина обратила внимание на гаджет, подобрала его, а затем сдала в ломбард. Деньги подозреваемая потратила на себя.

Оказалось, что горожанка ранее уже неоднократно привлекалась к уголовной ответственности. Уголовное дело передано в Петрозаводский городской суд. Фото: pixabay.com/marsjo