Житель Карелии не сдержался и избил бывшую возлюбленную

В полицию Беломорского района обратилась 33-летняя женщина. Она рассказала, что стала жертвой преступления, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Потерпевшая рассказала, что в один из апрельских дней ей позвонил бывший сожитель и рассказал, что зайдет к ней и занесет некоторые вещи. В назначенный час мужчина явился. Он был пьян. Из-за этого бывшие сожители поругались. 33-летний мужчина несколько раз толкнул и ударил женщину, после чего ушел. Потерпевшая обратилась в полицию, где рассказала, что ранее такое случалось неоднократно, и нарушитель уже привлекался к административной ответственности за побои.

Теперь ему придется понести уже уголовное наказание. Возбуждено дело, ведется следствие. Фото: pixabay.com/Anemone123