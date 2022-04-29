Пропавшую осенью 2021 года жительницу Карелии обнаружили мертвой

Пропавшую в ноябре 2021 года жительницу деревни Рыпушкалица обнаружили мертвой. Тело женщины, 1938 года рождения, случайно подцепил на удочку рыбачивший на Ладожском озере мужчина. Об этом сообщает ИА «Республика». Затащить тело пенсионерки в лодку он не смог, рыбаку пришлось несколько часов буксировать его на леске до берега.

Пожилая женщина пропала в ночь на 12 ноября, она ушла из дома в деревне Рыпушкалицы, с тех пор ее разыскивали волонтеры.

В населенном пункте течет река Олонка, которая впадает в Ладогу. Возможно, пожилая женщина упала в реку и погибла.