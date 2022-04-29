Мать убила своего 11-летнего сына по приказу возлюбленного

Жуткая история случилась в Башкирии более чем 20 лет назад. Правда раскрылась только сейчас. Мать лишила жизни собственного маленького ребенка. Так хотел ее сожитель, передает «Лента» со ссылкой на СУ СКР по региону.

Супружескую пару задержали в Сибае. Следователи возобновили дело об исчезновении 11-летнего мальчика, которое произошло в 2001 году. О пропаже внука заявил дедушка. Он рассказал, что мальчик уехал от него на велосипеде домой и не добрался туда.

Ребенка искали, но не смогли найти. Потом, в 2017 году, обнаружили неизвестный череп. Экспертиза показала, что он принадлежит пропавшему школьнику, тогда расследованием занялись вновь и нашли новых свидетелей.

Оказалось, что ребенка заманила в лес и убила мать. Ее заставил сожитель, с которым они родили общего ребенка. Воспитывать чужого мужчина не хотел и велел сожительнице лишить его жизни.

Мать согласилась, пошла с сыном якобы за вениками в лес, а там задушила его. Потом возлюбленный велел закопать малыша, женщина так и сделала.

Впоследствии они с сожителем поженились и родили еще одного ребенка, теперь у пары их два. В давнем преступлении женщина призналась под грузом улик и сдала мужа. // Фото: СУ СКР по Башкирии