Петрозаводчанка лишилась 100 тысяч после разговора с незнакомцем

27-летняя петрозаводчанка ответила на звонок с незнакомого номера и лишилась крупной суммы. Подробности очередного дистанционного мошенничества рассказали в МВД.

В ходе беседы незнакомец представился работником службы безопасности банка и сообщил о подозрительных транзакциях.

Чтобы остановить мошенников, незнакомец попросил назвать реквизиты карты, код на обратной стороне и пароли из смс-сообщений.

Потерявшая бдительность девушка передала всю информацию. В результате трех переводов ее счет в банке был опустошен на 101 тысячу рублей.

Потерпевшая рассказала полиции, что знала о дистанционном мошенничестве, но не думала, что подобное может произойти с ней, так как голос по телефону звучал убедительно.