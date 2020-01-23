23 января 2020, 10:25
Петрозаводчанка лишилась 100 тысяч после разговора с незнакомцем
Дистанционные мошенники продолжают обманывать жителей Карелии, представляясь сотрудниками службы безопасности банка
27-летняя петрозаводчанка ответила на звонок с незнакомого номера и лишилась крупной суммы. Подробности очередного дистанционного мошенничества рассказали в МВД.
В ходе беседы незнакомец представился работником службы безопасности банка и сообщил о подозрительных транзакциях.
Чтобы остановить мошенников, незнакомец попросил назвать реквизиты карты, код на обратной стороне и пароли из смс-сообщений.
Потерявшая бдительность девушка передала всю информацию. В результате трех переводов ее счет в банке был опустошен на 101 тысячу рублей.
Потерпевшая рассказала полиции, что знала о дистанционном мошенничестве, но не думала, что подобное может произойти с ней, так как голос по телефону звучал убедительно.