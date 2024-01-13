Петрозаводчанка боится заживо свариться в кипятке в своей квартире

Аварийный деревянный дом №7 на Свирской вновь постигла коммунальная беда. Петрозаводчанка, которая в нем проживает, боится за свою жизнь.

Осенью в подъезде дома из-под пола забил фонтан, прорвало коммуникации. Чтобы окончательно не уйти под воду, жильцам пришлось взять устранение потопа в свои руки. О бедах жильцов барака рассказывал «Дежурный по городу».

В новом году в доме новые беды. 1 января в элеваторном узле возникла течь. Со слов нашей читательницы Юлии, приезжал сантехник, заснял, но сказал, что до весны ничего не сделает. Она прислала в редакцию снятое в начале года видео.

13 января петрозаводчанка сообщила, что подвал залило кипятком, а горячая вода уже на уровне улицы. В квартире Юлии теперь баня – сыро и жарко. Женщина опасается за свою жизнь.

«Сегодня у меня уже паническая атака. От страха я не могу спать. Боюсь свариться. По дверям течет вода от испарений», - рассказала петрозаводчанка. // фото скриншот