Мусоровоз не доехал до двух пряжинских поселков, угодив в кювет

Мусоровоз попал в ДТП по пути в поселки Кудама и Сяпся. Авария произошла 13 января. Транспортное средство съехало в кювет, сообщили в администрации Эссойльского поселения.

В воскресенье будет вторая попытка добраться спецтехнике до этих населенных пунктов, чтобы вывезти мусор.

Пользователь паблика возмутился и потребовал вернуть деньги за вывоз мусора.

«Вчера дороги были вычищены! Раз в месяц отправлять машину, и та не доехала!» - написал участник VK-сообщества. В администрации поселения обещали направить обращение в КЭО.

Еще одна участница паблика сообщила, что в прошлом году мусоровоз также оказался в кювете и не доехал до Кудамы. // фото VK-паблик «Администрация Эссойльского сельского поселения»