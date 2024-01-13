13 января 2024, 21:06
Мусоровоз не доехал до двух пряжинских поселков, угодив в кювет
Мусор из поселков пообещали вывезти в воскресенье
Мусоровоз попал в ДТП по пути в поселки Кудама и Сяпся. Авария произошла 13 января. Транспортное средство съехало в кювет, сообщили в администрации Эссойльского поселения.
В воскресенье будет вторая попытка добраться спецтехнике до этих населенных пунктов, чтобы вывезти мусор.
Пользователь паблика возмутился и потребовал вернуть деньги за вывоз мусора.
«Вчера дороги были вычищены! Раз в месяц отправлять машину, и та не доехала!» - написал участник VK-сообщества. В администрации поселения обещали направить обращение в КЭО.
Еще одна участница паблика сообщила, что в прошлом году мусоровоз также оказался в кювете и не доехал до Кудамы. // фото VK-паблик «Администрация Эссойльского сельского поселения»