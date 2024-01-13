Пострадавшая в ДТП в Сегежском районе умерла по пути в больницу

Пострадавшую в аварии с участием фургона «Мерседес» и автомобиля «Хонда» не успели довезти до больницы. Она умерла по дороге. Погибшей было 33 года, сообщили в Госавтоинспекции Карелии. Обстоятельства трагического ДТП все еще устанавливают. Ранее информация о гибели девушки появилась в соцсети.

Авария произошла днем 12 января в Сегежском районе на 678 км трассе «Кола». Автомобиль «Хонда», за рулем которого находился 40-летний мужчина, двигался в сторону Петербурга. Фургон ехал во встречном направлении в сторону Мурманска.

Что именно произошло на трассе, предстоит установить специалистам. Водитель легкового автомобиля остался жив, но получил травмы, его госпитализировали. Молодая женщина-пассажир погибла. // фото пресс-службы ГИБДД РК