13 января 2024, 20:38
Шоссе в Петрозаводске перекрыто из-за воды
Водителей просят ехать в объезд
В Петрозаводске затопило крупную магистраль, дорогу перекрыли. Об этом сегодня вечером сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе.
Вечером 13 января Пряжинское шоссе со стороны улицы Транспортная затопили грунтовые воды. Вода вышла на поверхность в районе железнодорожного переезда. Дорогу закрыли. Водителей призвали искать пути объезда.
На минувшей неделе в столице Карелии уже закрывали для проезда магистраль, ведущую в Соломенное и в населенные пункты за наплавным мостом. Движение было перекрыто в районе Заводской из-за коммунальной аварии. // фото freepik.com/ kaboompics