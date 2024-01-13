Шоссе в Петрозаводске перекрыто из-за воды

В Петрозаводске затопило крупную магистраль, дорогу перекрыли. Об этом сегодня вечером сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе.

Вечером 13 января Пряжинское шоссе со стороны улицы Транспортная затопили грунтовые воды. Вода вышла на поверхность в районе железнодорожного переезда. Дорогу закрыли. Водителей призвали искать пути объезда.

На минувшей неделе в столице Карелии уже закрывали для проезда магистраль, ведущую в Соломенное и в населенные пункты за наплавным мостом. Движение было перекрыто в районе Заводской из-за коммунальной аварии. // фото freepik.com/ kaboompics