Важную магистраль Петрозаводска перекрыли из-за прорыва сетей

Из-за прорыва сетей водоснабжения в Петрозаводске перекрыто Соломенское шоссе в районе улицы Заводской. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Коммунальную аварию устраняют несколько бригад специалистов. Работает техника. Дорога перекрыта сотрудниками ДПС. Объехать этот участок можно по проезду Автолюбителей.

После устранения течи поврежденный участок Соломенского шоссе очистят от снега и льда и обработают специальной смесью. Работы должны завершиться в течение дня. // Фото «Петрозаводск говорит»