Полиция ищет зачинщиков драки в одном из баров Петрозаводска

Полиция Петрозаводска объявила в розыск трех молодых людей, запечатленных на видео. Ориентировка опубликована на сайте МВД по РК.

По данным правоохранителей, эти мужчины устроили драку с посетителями одного из баров карельской столицы. Их личности пока не установлены.

Всех, кто узнал подозреваемых, просят звонить по номеру телефона: 8-999-094-56-10 или 02. Конфиденциальность гарантируется. // Фото: скриншот видео МВД