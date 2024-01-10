Житель Петрозаводска хотел подзаработать, но был обманут

Житель Петрозаводска обратился в полицию и рассказал, что с его счета были незаконно списаны 20 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Потерпевший пояснил, что в популярной соцсети ему предложили пройти опрос и получить за это вознаграждение. Мужчина согласился и указал данные своей карты для того, чтобы получить деньги. Однако вместо этого его собственные средства были списаны со счета.

По заявлению горожанина проводится проверка. // Фото: unsplash.com / Michael Fortsch