Житель Карелии отдал мошенникам более миллиона рублей

В полицию Сортавалы обратился 56-летний местный житель. Мужчина рассказал, что стал жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснил потерпевший, с ним связался неизвестный, который предложил увеличить свой заработок с помощью инвестиций. Наш земляк решил попробовать себя в новом деле, установил специальное приложение и открыл счет. После этого он в течение недели вносил на него деньги на общую сумму 1,2 миллиона рублей.

Когда пенсионер попытался вывести прибыль, оказалось, что это невозможно. Тогда он и понял, что его обманули. // Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson