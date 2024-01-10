Человек погиб на пожаре в Карелии в Рождество

В Пудоже 7 января произошел пожар, в результате которого погиб человек. Об этом сообщает паблик отряда противопожарной службы по Пудожскому району.

По данным источника, сигнал о возгорании в одноэтажном бревенчатом частном доме поступил на пульт дежурного поздним вечером. На место ЧП выехали семеро спасателей. Огонь полыхал на площади 80 квадратных метров. К 23:40 пожар был ликвидирован.

На пожаре погиб один человек. О его личности ничего не известно. Еще одного человека удалось спасти. // Фото: unsplash.com / Mat Napo