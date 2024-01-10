Жилой дом вспыхнул по неизвестной причине под Петрозаводском

За истекшие сутки на территории республики было зарегистрировано два пожара. Об этом сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

Первый из них произошел вчера ранним утром на территории Пряжинского района. По не установленной пока причине в поселке Матросы в 6 часов 42 минуты загорелся частный жилой дом. Прибывшие к месту вызова поселковые пожарные быстро справились с огнем.

В результате ЧП огнем было повреждено чердачное перекрытие на площади три квадратных метра. В ходе тушения пожара специалисты эвакуировали из горящего дома два газовых баллона.

Второй пожар произошел уже ближе к обеду на севере Карелии. В 12 часов 45 минут на пульт Единой службы спасения-01 Лоухского района поступило сообщение о возгорании в частной бане в поселке Чупа. Не прошло и пяти минут, как поселковые пожарные уже были на месте происшествии и быстро справились с огнем.

В результате инцидента в частной бане огнем был поврежден потолок на площади два квадратных метра.

Сейчас по обоим пожарам проводится проверка, в ходе которой специалистам предстоит выяснить причину происшествий. // Фото: freepik.com / Ilovehz