10 января 2024, 07:18
Район Петрозаводска остался без отопления и горячей воды
На Птицефабрике минувшей ночью были повреждены сети
В ночь на 10 января в Петрозаводске произошло отключение горячей воды и отопления в районе Птицефабрика. Об этом сообщает ЕДДС.
По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, район остался без ресурса частично. Это случилось в 3:55. Причиной отключения стало повреждение на сетях.
Ориентировочное время возвращения воды и тепла в дома горожан не называется.
Отметим, что утром 10 января в Петрозаводске -16 градусов. // Фото «Петрозаводск говорит»