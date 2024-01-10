Район Петрозаводска остался без отопления и горячей воды

В ночь на 10 января в Петрозаводске произошло отключение горячей воды и отопления в районе Птицефабрика. Об этом сообщает ЕДДС.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, район остался без ресурса частично. Это случилось в 3:55. Причиной отключения стало повреждение на сетях.

Ориентировочное время возвращения воды и тепла в дома горожан не называется.

Отметим, что утром 10 января в Петрозаводске -16 градусов. // Фото «Петрозаводск говорит»