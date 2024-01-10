Житель Петрозаводска получил сообщение в соцсети и лишился денег

В новогодние праздники жертвой мошенников стал житель Петрозаводска. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным правоохранителей, мужчина получил в соцсети тревожное сообщение от своего друга. Приятель срочно собирал деньги на лечение своего ребенка. Горожанин не смог отказать и перевел 3000 рублей. Лишь через некоторое время он позвонил товарищу и узнал, что никаких денег тот не просил - его страницу взломали.

Полиция проводит проверку по факту случившегося. Стражи порядка призывают жителей республики быть внимательными в сети. // Фото: unsplash.com / Nordwood Themes