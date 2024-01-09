Петербуржец не смог заработать в Карелии и сел в тюрьму

32-летнего жителя Северной столицы осудили по делу о незаконном обороте наркотиков. Суд в Карелии приговорил его к девяти с половиной годам колонии строгого режима и штрафу в 200 тысяч рублей. О приговоре сегодня сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В 2022 году петербуржец, желая заработать, вступил в организованную преступную группу, занимавшуюся продажей наркотических средств в Интернете.

Он получил партию запрещенного вещества массой более 2 кг. Наркотики он расфасовал и разместил в «тайниках» на территории Прионежского района. Однако его настигла полиция, а запрещенные вещества были изъяты. // фото freepik.com/ fabrikasimf