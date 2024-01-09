Лесозаготовители слишком жадно рубили лес и поплатились

В Олонецком районе арендатор лесного участка и два привлеченных подрядчика при заготовке древесины превысили объем заявленной в лесной декларации рубки.

Превышение составило 19 куб.м, а работы велись в 2020 году, сообщили в пресс-службе прокуратуры. Ущерб от их действий составил превысил 400 тысяч рублей. Нарушение обнаружила карельская межрайонная природоохранная прокуратура.

Ведомство обратилось в суд с иском к арендатору и двум подрядчикам с требованием о возмещении ущерба.

Суд с позицией ведомства согласился. С ответчиков взыскали деньги в бюджет района. // фото freepik.com/ d3images