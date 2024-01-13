Соцсети: Пострадавшая в аварии с фургоном девушка умерла

В Сегежском районе днем 12 января столкнулись фургон и автомобиль «Хонда». Авария произошла в районе поворота, транспортные средства двигались навстречу друг другу.

В аварии травмы получили водитель и женщина-пассажир легкового автомобиля. Пользователи паблика «Подслушано у водителей Птз и Карелии» сообщили, что девушка скончалась.

В сообществе опубликован пост с просьбой отозваться очевидцев с видеорегистраторами. // фото пресс-службы Госавтоинспекции Карелии