13 января 2024, 14:35
Соцсети: Пострадавшая в аварии с фургоном девушка умерла
Жесткая авария произошла в Сегежском районе днем в минувшую пятницу
В Сегежском районе днем 12 января столкнулись фургон и автомобиль «Хонда». Авария произошла в районе поворота, транспортные средства двигались навстречу друг другу.
В аварии травмы получили водитель и женщина-пассажир легкового автомобиля. Пользователи паблика «Подслушано у водителей Птз и Карелии» сообщили, что девушка скончалась.
В сообществе опубликован пост с просьбой отозваться очевидцев с видеорегистраторами. // фото пресс-службы Госавтоинспекции Карелии