13 января 2024, 14:35
Происшествия

Соцсети: Пострадавшая в аварии с фургоном девушка умерла

Жесткая авария произошла в Сегежском районе днем в минувшую пятницу

В Сегежском районе днем 12 января столкнулись фургон и автомобиль «Хонда». Авария произошла в районе поворота, транспортные средства двигались навстречу друг другу.

В аварии травмы получили водитель и женщина-пассажир легкового автомобиля. Пользователи паблика «Подслушано у водителей Птз и Карелии» сообщили, что девушка скончалась.

В сообществе опубликован пост с просьбой отозваться очевидцев с видеорегистраторами. // фото пресс-службы Госавтоинспекции Карелии

Обсудить
Метки: 
новости Карелии
Сегежский район
авария