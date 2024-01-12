12 января 2024, 15:26
Происшествия

Два человека травмированы в жесткой аварии на трассе «Кола»

Стали известны подробности столкновения легкового автомобиля и фургона в Сегежском районе

Легковой автомобиль и фургон столкнулись 12 января около полудня в Сегежском районе на 678 км трассы «Кола».

В ГИБДД предварительно установили, что столкнулись грузовой фургон Мерседес 1613L и легковой автомобиль Honda Accord. В аварии травмированы водитель и женщина-пассажир легкового авто.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. // фото пресс-службы Госавтоинспекции Карелии

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Кола
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Госавтоинспекция