12 января 2024, 15:26
Два человека травмированы в жесткой аварии на трассе «Кола»
Стали известны подробности столкновения легкового автомобиля и фургона в Сегежском районе
Легковой автомобиль и фургон столкнулись 12 января около полудня в Сегежском районе на 678 км трассы «Кола».
В ГИБДД предварительно установили, что столкнулись грузовой фургон Мерседес 1613L и легковой автомобиль Honda Accord. В аварии травмированы водитель и женщина-пассажир легкового авто.
Обстоятельства ДТП устанавливаются. // фото пресс-службы Госавтоинспекции Карелии